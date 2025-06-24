Ведущий программы «Царство грибов» Тихомиров рассказал о начале грибного сезона в Подмосковье

Ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета» Дмитрий Тихомиров поделился информацией о начале грибного сезона в Подмосковье. В интервью радио Sputnik он рассказал, какие грибы уже можно собирать.

По словам эксперта, смена жаркой погоды на похолодание и дожди создала идеальные условия для роста грибниц.

«Сейчас можно идти сейчас и в смешанный лес: в сосновый, еловый, потому что сейчас точно пошли под Москвой так называемые белые сетчатые», — отметил Тихомиров.

Он предупредил, что большинство белых сетчатых грибов сейчас червивые из-за грибного комарика, откладывающего личинки в грибах.

Однако есть и не червивые грибы, распространенные в нашей полосе.

«Это лисички, которые тоже пошли под Москвой. Они пока еще не очень большие, там, может быть, там пару сантиметров, но лисички медленно растут», — сказал эксперт.

Он добавил, что в отличие от многих других грибов, лисички могут, дожидаясь подходящей погоды, быть совсем маленькими, а потом резко вырасти.

Также в подмосковных лесах, по словам Тихомирова, уже можно встретить подосиновики.