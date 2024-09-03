Ведущий Малоземов посоветовал заворачивать зелень в мокрую ткань перед хранением в холодильнике
Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал, как организовать хранение зелени в холодильнике. Слова эксперта опубликовала радиостанция Sputnik.
Специалист посоветовал заворачивать пучки во влажную ткань или мокрые бумажные полотенца. Малоземов назвал этот лайфхак лучшим из тех, что проверялись на передаче.
Он также рекомендовал ставить зелень в банку, на дне которой есть совсем немного воды. Благодаря подпитке петрушка или укроп дольше сохранят свежесть.
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