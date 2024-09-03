Ведущий Малоземов посоветовал заворачивать зелень в мокрую ткань перед хранением в холодильнике

Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал, как организовать хранение зелени в холодильнике. Слова эксперта опубликовала радиостанция Sputnik .

Специалист посоветовал заворачивать пучки во влажную ткань или мокрые бумажные полотенца. Малоземов назвал этот лайфхак лучшим из тех, что проверялись на передаче.

Он также рекомендовал ставить зелень в банку, на дне которой есть совсем немного воды. Благодаря подпитке петрушка или укроп дольше сохранят свежесть.