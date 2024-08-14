«Ведомости»: более 50% педагогов указали на проблемы с обучением детей мигрантов

Центр экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС провел опрос среди учителей школ Ярославской, Челябинской и Новгородской областей. Исследование касалось детей мигрантов, сообщили «Ведомости».

Так, 53% педагогов заявили о проблемах с владением русским языком у таких учеников. Кроме того, замечены трудности в освоении и других предметов.

В рамках работы исследователи составили список рекомендаций, помогающих детям иностранцев быстрее адаптироваться. Например, предполагается создание курсов по русскому языку как иностранному, добавил сайт «Аргументы и факты».

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