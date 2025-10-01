«Вечерняя Москва» завоевала премию в проекте «Лучшие социальные проекты России»

Завершилась ежегодная всероссийская программа «Лучшие социальные проекты России», существующая уже более 12 лет. Награждение победителей состоялось в понедельник, собрав представителей самых разных отраслей социальной деятельности. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» .

Газета «ВМ» завоевала почетную премию в номинации «Социально ответственные СМИ». Специальный выпуск издания был посвящен участникам специальной военной операции и членам их семей.

PR-директор программы Полина Белякова подчеркнула, что реализация социальных проектов не просто расходы, а важные инвестиции в будущее. Эффективность таких программ обеспечивается сотрудничеством государства, бизнеса и общества.

Среди победителей также выделяется проект Департамента по конкурентной политике Москвы «Культура конкуренции», занявший первое место в номинации «Финансовая грамотность». Проект развивает программу для школьников, объясняющую принципы проведения государственных закупок и роль конкуренции в экономике.