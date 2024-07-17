«Вечерняя Москва» поздравила гендиректора Рудницкого с 50-летием

Генеральному директору АО «Редакция газеты „Вечерняя Москва“ Георгию Рудницкому 16 июля исполнилось 50 лет. Редакция и дирекция поздравили руководителя с юбилеем, пожелав успехов в работе и новых достижений.

Несколько дней назад указом мэра Рудницкого наградили знаком отличия «За безупречную службу городу». Таким образом была отмечена его плодотворная деятельность на благо столицы и ее жителей.

Кроме того, в 2021 году гендиректору вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он также является обладателем Почетной грамоты президента РФ, передала «Вечерняя Москва».

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