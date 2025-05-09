«Вечерняя Москва» подарила ветеранам исторические черно-белые издания на 9 Мая

В честь Дня Победы, символизирующего стойкость русского духа и силу патриотизма, «Вечерняя Москва» выпустила специальный набор из исторических черно-белых изданий. Речь идет о выпусках от 9 мая 1945 года и от 25 июня 1945 года, сообщил vm.ru .

Именно эти страницы читали москвичи в день всенародного ликования после подписания Акта о капитуляции фашистской Германии и на торжественном Параде Победы в июне 1945 года.

«„Вечерняя Москва“ — это единственная городская газета, которая ни на день не прерывала свою работу в годы Великой Отечественной войны, храня верность патриотическому долгу», — заявил гендиректор СМИ Георгий Рудницкий.

Ветераны и почетные гости, посетившие военный парад на Красной площади 9 мая 2025 года, получили памятные наборы газетных номеров.

Главред «Вечерки» Александр Куприянов добавил, что страна отмечает не просто юбилейную дату, а глубоко личное событие для каждого. В праздник чествуется подвиг предыдущих поколений и формируется уважение к памяти у молодежи.