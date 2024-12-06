«Вечерняя Москва»: лучше покупать классические валенки ручной валки

Валенки по-прежнему остаются одним из самых теплых и удобных вариантов зимней обуви. Причем лучше всего выбирать те, что были сделаны вручную, передала «Вечерняя Москва».

Обувь ручной валки самая правильная. Она изготавливается по старой технологии с соблюдением всех процессов. Такая пара обойдется примерно в три или четыре тысячи рублей.

Чтобы валенки долг носились, они должны быть жесткими и хорошо держать форму, иначе быстро износятся. Также допускается, чтобы у изделия присутствовал горьковаты войлочный запах, добавил «Петербургский дневник».