«Вечерняя Москва»: контроль за мимикой позволит избавиться от синдрома стервозного лица

Лица некоторых людей даже в расслабленном состоянии выражают недовольство, злость или насмешку, это называется синдромом стервозного лица. Избавиться от него можно с помощью контроля за мимикой, передала «Вечерняя Москва».
Основными признаками такого синдрома становятся опущенные уголки рта, межбровная складка, взгляд исподлобья, низкое расположение бровей. Чтобы не выглядеть враждебно со стороны, обладателям такого синдрома стоит отказаться от привычки сводить брови и прищуривать глаза.
Кроме того, расслабить мышцы лица и снять определенные зажимы поможет массаж на постоянной основе.