«Вечерняя Москва»: боксы self-storage помогут освободить пространство в квартире

Такие помещения предлагают разные площади хранения: от одного до сотни квадратных метров. Цены за услугу варьируются в зависимости от размеров места и срока аренды. Можно выбрать бокс индивидуального хранения (self-storage), морской контейнер или отапливаемый склад.

При освобождении балкона или комнаты появляется возможность организовать зону для отдыха, творчества или работы на свежем воздухе. Так, аренда ячейки размером два квадратных метра в одном из столичных сервисов будет стоить 5040 рублей в месяц.