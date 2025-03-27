«Вечерняя Москва»: боксы self-storage помогут освободить пространство в квартире

Многие ненужные предметы, которые хранятся дома, занимают место и пылятся. Решить эту проблему помогут специализированные склады, передала «Вечерняя Москва».
Такие помещения предлагают разные площади хранения: от одного до сотни квадратных метров. Цены за услугу варьируются в зависимости от размеров места и срока аренды. Можно выбрать бокс индивидуального хранения (self-storage), морской контейнер или отапливаемый склад.
При освобождении балкона или комнаты появляется возможность организовать зону для отдыха, творчества или работы на свежем воздухе. Так, аренда ячейки размером два квадратных метра в одном из столичных сервисов будет стоить 5040 рублей в месяц.
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