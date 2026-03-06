Вавиловский университет собрал участников «Дня хлеба и соли» в Саратове

В Вавиловском университете в седьмой раз прошел Международный научно-практический форум «День хлеба и соли». Мероприятие объединило студентов, школьников, ученых и зарубежных гостей, написал телеканал «Саратов 24» .

В рамках форума работают различные площадки: круглые столы, выставки хлебобулочных изделий и мастер-классы. Цель форума — взаимодействие между научно-образовательным сообществом и производителями для обмена практическим опытом.

«Участие в таких мероприятиях для нас, как для бизнеса, — это редкая возможность пообщаться со студентами напрямую, обсудить новинки, которые мы выдумываем на нашем заводе в Саратове. И нам кажется, что такая коммуникация помогает понять правильно, что хотят студенты, какие их ожидания от будущей работы, нам — показать, что мы можем предоставить», — рассказала директор по персоналу и организационному развитию «Русагро Масло».

Благодаря участию студентов в выставках традиционных и инновационных хлебобулочных изделий на рынке могут появиться новые продукты. У авторов лучших творений будет возможность запустить стартапы для продажи изделий. Например, одна из студенток представила два блюда: в маффинах вместо обычной муки использовала поленту, а вместо сахара — мед и манго. В мини-пироги добавила сухофрукты. Девушка считает, что сладости могут быть не только вкусными, но и полезными.

На мероприятии производители помогают студентам получать новые навыки на мастер-классах. В рамках круглых столов обсуждают национальные хлебные традиции и способы подготовки профессионалов своего дела. Докладчики — от школьников до ученых, есть выступающие из Казахстана и Азербайджана.