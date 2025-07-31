Телеведущая Татьяна Лазарева*, покинувшая РФ после начала спецоперации, указала на искренность своего заявления о радости из-за атаки ВСУ на Россию. В беседе с ОТР ситуацию прокомментировал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

По словам депутата, главное преимущество подобных высказываний заключается лишь в том, что западное общество формирует мнение о повседневной жизни россиян преимущественно на основании речей эмигрантов. В результате значительная доля современных представлений о России базируется на заранее искаженных утверждениях.

«И для нас это в целом полезно, потому что благодаря этому Запад неверно планирует свои действия против нас», — пояснил парламентарий.

Вассерман привел пример, напомнив, что одно время Запад полагал, будто достаточно закрыть богатым россиянам доступ к элитным европейским бутикам, престижным курортам и прочим привилегиям, и они тут же поднимут бунт, вынудив изменить политический курс страны.

*Признана в России иностранным агентом и внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.