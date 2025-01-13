Вассерман назвал ЕГЭ наиболее точным способом оценки уровня образования

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Васерман в беседе с «Москвой 24» объяснил, почему формат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) дает более точную оценку уровня образования, чем традиционные экзамены.

По словам депутата, идея отменить ЕГЭ напоминает желание разбить термометр, когда он показывает температуру 38 градусов. То есть вместо изменения метода оценки, нужно изменять подход к обучению. Он считает, что необходимо вернуться к обучению с целью формирования целостной картины мира и понимания закономерностей.

Нынешняя система образования перегружена механическими способами запоминания материала, что является трудоемким и неэффективным процессом. Депутат указал, что снижение качества образования происходит не из-за ЕГЭ, а из-за этого перекоса в образовательной системе.