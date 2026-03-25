В «Здравсити» посоветовали включить в домашнюю аптечку жаропонижающие, анальгетики и сорбент

Домашняя аптечка — это набор средств, которые могут пригодиться при первых признаках болезни или при бытовой травме. Сеть «Здравсити Аптека» предоставила Ura.ru инструкцию по составлению базового домашнего набора.

Важно заранее продумать состав и пополнять запас медикаментов в надежных источниках. Среди обязательных компонентов — жаропонижающие и анальгетики, антигистаминные препараты, сорбенты при пищевых отравлениях.

Также важно иметь под рукой средства для пероральной регидратации, антисептические растворы для обработки ран, стерильные бинты, марлевые салфетки, пластыри разных размеров. Кроме того, стоит заранее купить медицинские перчатки и электронный термометр.