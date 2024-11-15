В выходные в Уфе ожидается штормовой ветер и гололедица

Ветер с порывами до 18 метров в секунду накроет столицу Республики Башкортостан — Уфу. Непогода придет в главный город региона уже к вечеру пятницы. Об этом пишет mkset.ru со ссылкой на синоптиков башкирского центра мониторинга погоды.

По информации специалистов, до 20:00 субботы ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В результате этого на поверхности дорог образуется гололедица. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.

С учетом погодных условий городские автоинспекторы просят всех водителей проявлять предельную внимательность. Тормозной путь машины увеличивается на скользкой дороге, поэтому рекомендуется увеличить дистанцию и снизить скорость движения.