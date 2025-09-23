В тульском сервисе «Домовой» рассказали, что посудомоечные машины следует отключать перед отъездом

Владелец сервиса «Домовой» Павел Топорков рассказал «ТСН24» о рисках, связанных с оставлением электроприборов включенными в розетку при длительном отсутствии дома.

Например, стиральные и посудомоечные машины нуждаются в полном отключении: необходимо закрыть кран подачи воды и вытащить вилку из розетки, чтобы избежать протечек и возможного короткого замыкания. Холодильник также лучше освободить от продуктов, разморозить и оставить дверь открытой для вентиляции, если планируется длительное отсутствие. Мелкая кухонная техника, такая как тостеры, чайники, кофеварки и мультиварки, должна быть отключена, так как они постоянно находятся в режиме ожидания и могут создавать опасность поражения электричеством.

Обогреватели, тепловые вентиляторы и кондиционеры, работающие в режиме обогрева, обладают высоким энергопотреблением и нагревом, что увеличивает риск пожара, поэтому их лучше полностью отключить.

Некоторые устройства, такие как модемы и роутеры, потребляют малое количество энергии и могут оставаться включенными, но для дополнительной безопасности их также лучше отключить. Умные домашние системы и охранные комплексы необходимо сохранить активными, чтобы вовремя реагировать на возникновение проблем. Современная микроволновая печь в режиме ожидания практически не потребляет энергию, поэтому ее можно оставить подключённой.

Зарядные устройства, оставшиеся в розетках, сами по себе не представляют значительной опасности, если они качественные и современные.