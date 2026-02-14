В Тульской области обновят 46 образовательных учреждений с 2026 по 2027 год

В период с 2026 по 2027 год в Тульской области запланированы ремонтные работы в 46 объектах образовательной сферы. Об этом сообщила «ТСН24» со ссылкой на данные губернатора Дмитрия Миляева.

Соответствующие меры направлены на улучшение условий обучения и создание более комфортной среды для учеников и преподавателей. Перечень включает 25 образовательных учреждений школьного уровня, 16 дошкольных организаций и пять средних профессиональных заведений.

Миляев добавил, что в период с 2022 по 2025 год в Тульской области было проведено капитальное обновление инфраструктуры 45 школ, двух детсадов и одного колледжа.