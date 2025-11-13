В Туле состоялся фестиваль национальных культур

В городе Тула 12 ноября прошло масштабное мероприятие — фестиваль национальных культур. На празднике жители и гости города смогли познакомиться с разнообразием культур, традиций и обычаев различных народов. Об этом сообщила «ТСН24» .

Организаторы фестиваля подготовили насыщенную программу: национальные подворья, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по традиционным ремеслам и выставка декоративно-прикладного искусства. Гости смогли не только наблюдать, но и принимать активное участие в мастер-классах, погружаясь в атмосферу культурного многообразия.