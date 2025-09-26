В Туле начались работы по реставрации Ломовских ворот в Денисовском переулке. Проект курирует глава городской администрации Илья Беспалов. Цель — восстановить первоначальный вид памятника XVIII века, написало «АБН24» .

Ломовские ворота — часть ансамбля «Дом Демидовых XVIII века», который является объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас в здании расположен Городской центр развития и научно-технического творчества для детей и молодежи.

Техническое обследование показало, что ворота требуют срочной реставрации. Эксперты разрабатывают проектно-сметную документацию.

Практические работы запланированы на 2026 год. Восстановление будет проходить под контролем инспекции по охране памятников. Для реставрации будут использоваться аутентичные материалы и технологии, чтобы сохранить исторический облик ворот.

Мэр отмечает, что реставрация Ломовских ворот внесет значительный вклад в сохранение культурного кода Тулы и усилит привлекательность старого города.