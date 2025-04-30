В ТПП рассказали, что сервисы «Калькулятор рисков» будут помогать бизнесу
Контрольные органы запускают сервисы «Калькулятор рисков», которые помогают предпринимателям оценивать соблюдение обязательных требований. Об этом «ФедералПресс» сообщил директор департамента законотворческой деятельности Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Фадеев.
«Сервисы „Калькулятор рисков“ внедряются контрольными органами для осуществления самопроверки бизнесом соблюдения обязательных требований», — рассказал он.
По его словам, такие сервисы представляют собой цифровые системы на сайтах госорганов. Они содержат критерии для определения обязательных требований в разных сферах бизнеса и перечень условий несоблюдения этих норм. Также указаны возможные негативные события при нарушении требований: аварии, пожары, выход из строя оборудования.
Эксперт подчеркнул, что «Калькулятор рисков» помогает понять категорию риска и факторы, влияющие на нее. Это способствует предотвращению нарушений в работе. Президент ТПП РФ Сергей Катырин отмечал важность самопроверки бизнеса и внедрения цифровых инструментов оценки рисков.