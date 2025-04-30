В ТПП рассказали, что сервисы «Калькулятор рисков» будут помогать бизнесу

«Сервисы „Калькулятор рисков“ внедряются контрольными органами для осуществления самопроверки бизнесом соблюдения обязательных требований», — рассказал он.

По его словам, такие сервисы представляют собой цифровые системы на сайтах госорганов. Они содержат критерии для определения обязательных требований в разных сферах бизнеса и перечень условий несоблюдения этих норм. Также указаны возможные негативные события при нарушении требований: аварии, пожары, выход из строя оборудования.

Эксперт подчеркнул, что «Калькулятор рисков» помогает понять категорию риска и факторы, влияющие на нее. Это способствует предотвращению нарушений в работе. Президент ТПП РФ Сергей Катырин отмечал важность самопроверки бизнеса и внедрения цифровых инструментов оценки рисков.