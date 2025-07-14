В ЦОДД объяснили идею с желтой разметкой на дорогах повышением безопасности

Желтая разметка, включенная в обновленный ГОСТ, направлена на повышение безопасности на дорогах. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.
Как пояснили представители объединения, разделительная линия желтого цвета предназначена для дополнительного предупреждения водителей о недопустимости выезда на полосу встречного движения. Благодаря яркому оттенку такая разметка хорошо различима ночью и в зимний сезон.
Пилотный проект стартовал на Чагинской улице в Москве в июле 2025 года. Этот участок выбран не случайно: здесь часто случались ДТП из-за нарушений правил обгона.
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