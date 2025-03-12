В «ЦифроТоргГлобал» призвали установить ограничения на покупки в приложениях банка

Функция самозапрета на покупки в маркетплейсах не решит проблему шопоголизма. Такое мнение высказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в разговоре с ИА НСН.
Люди, страдающие этой зависимостью, сами никогда себе такой запрет не установят.
Инициатива вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о введении функции самозапрета или лимита на покупки заинтересовала Минэкономразвития. Ведомство согласилось провести совместный с маркетплейсами эксперимент. В рамках эксперимента пользователи смогут добровольно подключить эту функцию для оценки ен эффективности.
Кременсков назвал эту инициативу избыточной и напомнил о возможности устанавливать ограничения на покупки в мобильном приложении банка.
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