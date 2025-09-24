В ЦГМС предупредили о серьезных заморозках в ХМАО

Жителей ХМАО предупредили о приближающемся похолодании в конце рабочей недели. Об этом сообщил сайт muksun.fm со ссылкой на Ханты-Мансийский ЦГМС.

Уже начиная с четверга, 25 сентября, ожидается резкое снижение температуры воздуха на севере округа. Ночью столбик термометра опустится до -5 градусов, днем воздух прогреется максимум до +4 градусов. Местами возможен кратковременный дождь. Скорость ветра достигнет от трех до 13 метров в секунду, направление — западное.

В следующую ночь, 26 сентября, показатели останутся примерно теми же, а днем повсеместно установятся температурные значения +6…+11 градусов.