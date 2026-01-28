В центре «Профессии будущего» рассказали, что за постоянные опоздания на работу могут лишить премии

Эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина рассказала RT , что при опоздании на работу без уважительной причины сотрудник должен быть готов написать объяснительную записку.

«Опоздание на работу без уважительной причины считается нарушением трудовой дисциплины, — подчеркнула специалист. — За однократный случай увольнение маловероятно, только если из-за него произошла серьезная авария или сорвался важный проект. Однако постоянные опоздания — это уже основание для взыскания: замечания, выговора или лишения премии».

Сайгина рекомендовала сразу сообщать руководителю об опоздании. Нужно назвать реалистичное время своего прибытия и упомянуть, что срочные задачи оцениваются на возможность выполнения удаленно или передачи коллеге.

После этого следует связаться с коллегами или клиентами и предупредить их о переносе встреч. Это проявление уважения ко времени других людей и возможность оперативно перестроить общие планы.