В центре «Профессии будущего» рассказали, что за постоянные опоздания на работу могут лишить премии
Эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина рассказала RT, что при опоздании на работу без уважительной причины сотрудник должен быть готов написать объяснительную записку.
«Опоздание на работу без уважительной причины считается нарушением трудовой дисциплины, — подчеркнула специалист. — За однократный случай увольнение маловероятно, только если из-за него произошла серьезная авария или сорвался важный проект. Однако постоянные опоздания — это уже основание для взыскания: замечания, выговора или лишения премии».
Сайгина рекомендовала сразу сообщать руководителю об опоздании. Нужно назвать реалистичное время своего прибытия и упомянуть, что срочные задачи оцениваются на возможность выполнения удаленно или передачи коллеге.
После этого следует связаться с коллегами или клиентами и предупредить их о переносе встреч. Это проявление уважения ко времени других людей и возможность оперативно перестроить общие планы.