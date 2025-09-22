В ТПП указали на отсутствие рабочего механизма привлечения курильщиков в подъездах к ответственности

Член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин заявил ИА НСН , что административное наказание за курение в подъезде существует, однако нет эффективного механизма привлечения нарушителей к ответственности.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил увеличить штрафы за курение и употребление алкоголя в подъездах жилых домов. С этой инициативой он обратился к главе Минстроя Иреку Файзуллину. За первое нарушение предлагается установить штраф в размере до 15 тысяч рублей, а за повторное в течение года — до 30 тысяч рублей, вплоть до ареста.

Следить за порядком должны управляющие компании, для которых штраф может составить до 200 тысяч рублей. Сейчас штраф за курение в подъезде составляет 500–1500 рублей.

«Управляющие компании ни раньше, ни сейчас не имели возможности влиять на курильщиков и других нарушителей противопожарных правил либо законодательства об охране здоровья. Таких полномочий у них нет», — отметил Крохин.

Собеседник также добавил, что в реальности гоняться за нарушителями законодательства о запрете табакокурения по сути некому.