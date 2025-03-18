В Торгово-промышленной палате усомнились в возвращении брендов в Россию в ближайшее время

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин в интервью URA.RU обозначил условия, при которых Россия готова допустить возвращение западных компаний.
Он подчеркнул, что это возможно только в том случае, если их приход не нанесет урона отечественным компаниям, сделавшим значительные вложения в собственное развитие в период отсутствия конкуренции со стороны Запада.
Президент ТПП РФ также отметил, что двери для западных компаний всегда оставались открытыми, но любое их возвращение не должно угрожать интересам российского бизнеса.
Катырин также выразил сомнение в массовом возвращении западных брендов на российский рынок в ближайшее время.
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