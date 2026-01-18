В Тюменской области проведут крупнейший волонтерский форум

Организаторы продолжают сбор заявок от россиян для участия в пятом Форуме волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала», который состоится в марте текущего года в Ханты-Мансийске. Уже поступило более 500 регистрационных форм от граждан со всех регионов России. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.