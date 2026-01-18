В Тюменской области проведут крупнейший волонтерский форум
Организаторы продолжают сбор заявок от россиян для участия в пятом Форуме волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала», который состоится в марте текущего года в Ханты-Мансийске. Уже поступило более 500 регистрационных форм от граждан со всех регионов России. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.
Артем Жога, уполномоченный представитель президента Российской Федерации в УрФО, подчеркнул, что ключевой темой мероприятия станут социальные и бытовые вопросы, касающиеся оказания помощи военнослужащим, проходящим лечение в медицинских учреждениях.
Мероприятие призвано объединить усилия активных граждан и волонтерских движений, направленных на укрепление патриотического воспитания молодежи и повышение эффективности гражданского взаимодействия.