В Тюмени открыли вакансию гида по улыбкам с зарплатой до 300 тысяч рублей

Вакансия гида по улыбкам появилась в Тюмени. Вакансию опубликовала сеть стоматологических клиник. Об этом сообщил nashgorod.ru.

Кандидат должен иметь опыт общения с людьми и уметь находить подход даже в нестандартных ситуациях.

В обязанности сотрудника будет входить консультирование пациентов по услугам клиники и помощь пациентам в вопросах оплаты услуг.

Заработная плата составит от 70 до 300 тысяч рублей.

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