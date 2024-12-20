В Тюмени открыли вакансию гида по улыбкам с зарплатой до 300 тысяч рублей
Вакансия гида по улыбкам появилась в Тюмени. Вакансию опубликовала сеть стоматологических клиник. Об этом сообщил nashgorod.ru.
Кандидат должен иметь опыт общения с людьми и уметь находить подход даже в нестандартных ситуациях.
В обязанности сотрудника будет входить консультирование пациентов по услугам клиники и помощь пациентам в вопросах оплаты услуг.
Заработная плата составит от 70 до 300 тысяч рублей.
В Саратове 172 дома остались без холодной воды из-за аварии
ВСУ атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области за сутки
Митинг ко дню освобождения от захватчиков прошел в деревне Судниково
Подозреваемого в совершении теракта в Магдебурге арестовали
Задержанный на двое суток рейс в Египет вылетел из Шереметьева
Запад в Сирии столкнулся со знакомой головоломкой
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте