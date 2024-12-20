В Тюмени открыли вакансию гида по улыбкам с зарплатой до 300 тысяч рублей

Вакансия гида по улыбкам появилась в Тюмени. Вакансию опубликовала сеть стоматологических клиник. Об этом сообщил nashgorod.ru .

Кандидат должен иметь опыт общения с людьми и уметь находить подход даже в нестандартных ситуациях.

В обязанности сотрудника будет входить консультирование пациентов по услугам клиники и помощь пациентам в вопросах оплаты услуг.

Заработная плата составит от 70 до 300 тысяч рублей.