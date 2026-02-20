В Свердловскую область придет сильный снегопад

В Свердловской области 21 февраля ожидается мощный снегопад. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС России, призвав жителей быть предельно осторожными.

В ведомстве подчеркнули: «Важно! 21 февраля местами в Свердловской области ожидается сильный снег. Главное управление предупреждает свердловчан о возможных осложнениях дорожной обстановки».

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и по возможности отказаться от дальних поездок. Пешеходам советуют обходить стороной шаткие постройки. Обратиться за помощью можно по номеру «101» или «112».