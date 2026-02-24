В Свердловской области анонсировали график выплат пенсий и детских пособий в марте

Согласно информации, опубликованной пресс-службой Отделения Социального фонда России по Свердловской области, жители региона получат пенсии и детские пособия в соответствии с утвержденным графиком. Первые выплаты поступят уже 3 марта, написало URA.RU .

Выплаты будут осуществляться через банки и отделения почтовой связи.

В ведомстве сообщили, что 3 марта через банки родителям будут перечислены: — единое пособие для семей с детьми и беременных женщин; — пособие на первого ребенка до трех лет; — пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим гражданам.

5 марта — выплата из средств материнского капитала через банки.

6 марта — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам через банки (в связи с праздничным днем в следующем месяце).

13 и 23 марта — жителям региона на счета в банках поступит пенсия.