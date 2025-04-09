В СТЦ опровергли проблемы с заполняемостью торговых центров в России

Новые и старые торговые центры не испытывают острых проблем с заполняемостью благодаря активному развитию российских и турецких брендов, а также возвращению западных компаний. Об этом заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с ИА НСН .

Он подчеркнул, что раньше действительно существовали сложности с посещаемостью и заполняемостью, однако теперь ситуация стабилизировалась.

«В качественных торговых центрах, таких как „Авиапарк“, „Атриум“, которые старше трех лет, вакантность сейчас на уровне 5%. Это абсолютная норма для любого ТЦ», — пояснил специалист.

По его словам, сейчас наблюдается обратный поток: некоторые западные компании заявляют о планах возвращения на российский рынок. Одновременно многие отечественные бренды расширяют свои площади и запускают новые форматы.