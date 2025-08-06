В Ставропольском крае создали виртуальные экскурсии по заказникам

Министерство природы Ставропольского края объявило о запуске виртуальных туров по природным заказникам региона. Об этом проинформировал телеканал «СвоеТВ», ссылаясь на управление пресс-службы и информполитики губернатора и краевого правительства.
Глава ведомства Олег Безменов подчеркнул, что такие виртуальные путешествия будут стимулировать развитие экологического туризма в регионе и окажут поддержку педагогам в их внеурочной деятельности, написал RT.
Проекты, созданные в рамках программы «Охрана окружающей среды», уже опубликованы в интернете.
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