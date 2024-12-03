В Ставрополе ожидается пасмурная погода с порывами ветра до восьми метров в секунду

Во вторник, 3 декабря, в Ставрополе ожидается облачная погода с нулевой температурой воздуха. Однако из-за юго-восточного ветра с порывами до восьми метров в секунду температура будет ощущаться как -9 градусов. Об этом пишет сайт newstracker.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Погода».