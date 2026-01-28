В «Сравни» рассказали, что перевыпуск карты помогает защититься от мошенников

Для защиты от мошенников необходимо своевременно обновлять банковские карты. Это следует делать по мере истечения срока их действия или сразу после компрометации, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу финансового маркетплейса «Сравни».

Эксперты напомнили, что срок действия большинства физических карт составляет три-пять лет. По его истечении банк автоматически выпускает новую карту.

«Перевыпуск карты по истечении срока действия или после компрометации делает недействительными все ранее украденные данные (номер, срок действия, CVV/CVC-код), которые могли попасть в руки злоумышленников», — отметили специалисты.

По их словам, быстрая реакция на подозрительную активность путем немедленной блокировки и замены карты — эффективная мера предотвращения дальнейших финансовых потерь от мошенничества.