В Соцфонде напомнили, что освобождение по больничному распространяется на все места работы

Если человек, открыв больничный лист по основному месту работы, продолжает трудиться по совместительству и получать заработок, пособие по временной нетрудоспособности ему выплачиваться не будет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ Соцфонда РФ.