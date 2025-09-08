В Соцфонде напомнили, что освобождение по больничному распространяется на все места работы

Если человек, открыв больничный лист по основному месту работы, продолжает трудиться по совместительству и получать заработок, пособие по временной нетрудоспособности ему выплачиваться не будет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ Соцфонда РФ.
Как пояснили представители ведомства, при таких обстоятельствах основания для назначения пособия не предусмотрены.
Получается, освобождение от работы, выданное медицинским специалистом, распространяется на все места трудоустройства больного. По данным экспертов, в противном случае появляется риск злоупотребления правом уйти на больничный с материальной выгодой, добавили «Известия».
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте