В Смольном рассказали, что МРОТ в Петербурге вырастет до 31 тысячи рублей

В Петербурге установили уровень минимальной заработной платы на 2026 год. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на данные Смольного.

По информации городской администрации, с 1 января минимальная зарплата вырастет почти на 9% и составит 31 250 рублей. МРОТ превысит инфляцию и увеличится на 2,5 тысячи рублей по сравнению с предыдущим годом. Размер минимальной оплаты труда окажется выше общероссийского показателя приблизительно на 15%.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения Северной столицы с 1 января составит 22,5 тысячи рублей.