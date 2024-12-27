В школы Мурманской области поступил 21 новый школьный автобус

Все автобусы произведены в России. Это «Газели» и «ПАЗы», которые могут вместить от 15 до 30 человек. Техника оснащена тахографом и системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Новые автобусы позволят не только доставлять детей на занятия, но и решать другие транспортные задачи. Глава Оленегорска Сергей Пашинский отметил, что два автобуса оснащены специальными вещевыми ящиками, что позволит перевозить спортсменов и их инвентарь. Раньше для этого приходилось задействовать дополнительный транспорт.

Поступившие автобусы заменят устаревшие модели, которые находятся в эксплуатации более пяти лет. Средства на приобретение новой техники выделены из федерального бюджета.