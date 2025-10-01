В сети кофеен «Здрасте» рассказали, что бабл-дринк завоевал сердца зумеров

Сеть кофеен «Здрасте» сообщила «Газете.Ru» , что бабл-дринк завоевал сердца зумеров. Аналитики отметили значительный рост продаж: если в 2024 году было продано около 77 тысяч порций, то за девять месяцев 2025 года этот показатель достиг 213 тысяч заказов. За три года общее количество проданных порций превысило 290 тысяч.

По словам генерального директора сети кофеен Гнела Амиряна, бабл-дринк — это продукт поколения Z. Его уникальность заключается в сочетании текстуры и вкусов: жевательные шарики с разными начинками и контраст температур создают новое ощущение. Этот напиток можно не только пить, но и есть. Для зумеров он имеет такое же значение, как кофе для старших поколений — через выбор напитка можно выразить свою идентичность.

Эксперты считают, что популярность бабл-дринка в России связана с интересом к азиатской культуре и глобальными гастрономическими трендами. Они отмечают, что растущая востребованность напитка открывает новые горизонты для расширения ассортимента и привлечения молодой аудитории.