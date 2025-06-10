В селе в Курганской области проведут «Фестиваль Воздухоплавания»

В пятницу, 13 июня, в селе Рычково Курганской области пройдет «Фестиваль воздухоплавания». Гости фестиваля смогут подняться в воздух на аэростатах. Как сообщил URA.RU, со ссылкой на управление культуры области в соцсети «ВКонтакте», на фестивале также будут организованы ярмарка и гастрономическое шоу с приготовлением окрошки.
Посетители смогут посмотреть фильм под открытым небом, принять участие в мастер-классах и насладиться концертами творческих коллективов и выступлением кавер-группы, написал RT.
Кроме того, гостей ждут исторические реконструкции быта казаков, включая свадебные обряды, сватовство, плетение корзин, женские ремесла, детские игры и зауральские «вечерки».
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