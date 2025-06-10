В селе в Курганской области проведут «Фестиваль Воздухоплавания»

В пятницу, 13 июня, в селе Рычково Курганской области пройдет «Фестиваль воздухоплавания». Гости фестиваля смогут подняться в воздух на аэростатах. Как сообщил URA.RU, со ссылкой на управление культуры области в соцсети «ВКонтакте», на фестивале также будут организованы ярмарка и гастрономическое шоу с приготовлением окрошки.