Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) могут получить до 2,8 миллиона рублей компенсации по личным взносам и инвестдоходу в случае банкротства негосударственного пенсионного фонда. Об этом «Газете.Ru» сообщила директор по GR и юридическому сопровождению СберНПФ Наталия Каменская.

Она уточнила, что государственная гарантия действует, если банкротство произошло до назначения периодических выплат. При этом переведенные в ПДС пенсионные накопления и софинансирование от государства защищены сверх лимита в 2,8 миллиона рублей.

Каменская отметила, что средства участников также защищены от инвестиционных убытков: фонд обязан обеспечить безубыточность по правилам программы. Например, при пятилетнем периоде фиксации убытки НПФ покрывает за свой счет, а полученный доход увеличивает защищенную сумму.