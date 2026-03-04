В Санкт-Петербурге выступили с инициативой контролировать цены на букеты к 8 Марта

Депутат муниципального образования поселка Шушары и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил контролировать цены на цветочные букеты в преддверии 8 Марта. Копия обращения на имя министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова имеется в распоряжении RT .

Ветров отметил, что в канун Международного женского дня спрос на цветы значительно возрастает, что подталкивает некоторых продавцов к необоснованному завышению цен. По его словам, стоимость простого букета может достигать нескольких тысяч рублей.

Депутат подчеркнул, что покупка цветов для нескольких женщин может существенно сказаться на бюджете мужчины.

«Необходимо купить сразу несколько букетов: супруге или невесте, родной матери, теще, начальнице-женщине, дочерям, учительнице или преподавателю-женщине и так далее», — заявил Ветров.

В связи с этим он предложил рассмотреть идею о выпуске рекомендаций для региональных продавцов о создании стандартизированных тематических букетов и ограничении необоснованной стоимости цветов.