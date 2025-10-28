В Санкт-Петербурге вырос спрос на вторичное жилье с начала года

В сентябре 2025 года на рынке вторичного жилья в Санкт-Петербурге отмечен заметный рост. Город вошел в тройку лидеров по росту покупательской активности, уступив лишь Москве и Владивостоку, написал «Петроград» .

С начала осени спрос на готовое жилье увеличился на 21% в годовом сопоставлении. Количество сделок достигло максимума с начала года — 6,1 тыс. договоров купли-продажи, что на 16% больше, чем в предыдущем месяце, сообщает ДП.

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке составила 229 тыс. рублей и осталась стабильной. Эксперты связывают оживление рынка со снижением ключевой ставки Центробанка и началом осеннего делового сезона.

В сегменте элитной недвижимости наблюдается другая тенденция: рост средней цены квадратного метра на 15% относительно третьего квартала 2024 года и на 2% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом объемы предлагаемых площадей сокращаются.