В Санкт-Петербурге сообщили о планах увеличить число платных парковочных мест

Администрация Санкт-Петербурга планирует увеличить количество платных парковочных мест на 1,1 тысячи к концу 2025 года. Новые места появятся в Адмиралтейском и Центральном районах. Комитет по транспорту предложил пересмотреть принцип расчета стоимости парковки, введя дифференцированные тарифы в зависимости от загруженности парковок, написала gazeta.spb.ru .

Новая система тарификации предполагает выделение четырех уровней ставок. Самые низкие тарифы будут применяться на участках с заполненностью менее 50%, а максимальный тариф — на участках с заполненностью более 85%.

Ранее жители города обращались с предложениями включить или исключить некоторые улицы из платной зоны, но такие инициативы были отклонены, так как могли привести к ухудшению транспортной ситуации и росту нарушений ПДД.

Сложившаяся загруженность парковочной инфраструктуры, составляющая в среднем 89%, вызвала необходимость внесения изменений в тарифную политику. Это, по мнению депутатов, поможет разгрузить центр города и упорядочить парковочные пространства.