В Санкт-Петербурге произошло сокращение количества пекарен эконом-сегмента

За последние два месяца в Санкт-Петербурге произошло сокращение количества пекарен экономкласса. Число точек уменьшилось на 6% — с 2390 до 2247. Эксперты отмечают, что арендодатели чаще отдают предпочтение крупным сетям, а не индивидуальным предпринимателям. Это негативно сказывается на положении небольших придомовых пекарен, написал «Деловой Петербург» .

Несмотря на это, петербургский рынок пекарен остается развитым. Крупные сети продолжают стабильно работать, но им приходится конкурировать с супермаркетами, в которых появились собственные точки с выпечкой и кофе, сообщил «Петроград».

Одновременно с этим в городе открываются новые пекарни с более высоким средним чеком и авторскими продуктами. Популярные форматы — пекарни-кофейни, гастропроекты с авторскими сэндвичами, фермерские и ремесленные концепции. Эксперты подчеркивают, что такие заведения лучше выдерживают конкуренцию, поскольку ориентированы на формирование постоянной аудитории.