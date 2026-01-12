В Санкт-Петербурге подвели итоги работы «Новогодней почты»

Проект «Новогодняя почта» издания «Петербургский дневник» завершился успешным сезоном в декабре 2025 года, собрав рекордное количество посланий.

Жители и гости Санкт-Петербурга направили 70 245 поздравительных открыток по всей России. Центральная площадка располагалась на Дворцовой площади, дополнительно функционировали филиалы в кинотеатре «Аврора», музее железнодорожного транспорта, госпитале для ветеранов войны и детской клинике Lahta Junior.

Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов отметил значительный рост популярности проекта, который прошел пять сезонов подряд. В этом году мероприятие посетило наибольшее количество участников, подтвердив звание одной из главных достопримечательностей северной столицы.