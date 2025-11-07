В Санкт-Петербурге начали работы по реставрации особняка Штифтера

В Санкт-Петербурге начались работы по сохранению особняка Штифтера, который является объектом культурного наследия федерального значения. ГАТИ выдала ордер на проведение ремонтных работ в здании, построенном в стиле петербургского модерна. Об этом сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» в пресс-службе ведомства.

Восстановительные работы включают реставрацию исторических окон и дверей, фасадов здания, а также подвальных помещений.

Особняк был возведен в 1913–1914 годах по проекту архитектора Людомира-Флавиана Хойновского для купеческой семьи Штифтер. Уникальные линии фасада и необычный декор здания являются характерными чертами стиля модерн начала XX века.

После революции здание было национализировано. В разные годы здесь располагались Дом журналистов, «Ленконцерт» и «Росконцерт», а также Дом национальностей, который действует до сих пор и объединяет десятки культурных сообществ Санкт-Петербурга.

Реставрационные работы помогут сохранить уникальный памятник архитектуры для будущих поколений.