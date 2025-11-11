В Санкт-Петербурге и Ленобласти пройдет дождь 13 ноября

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT , что после потепления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области температура опустится до нулевых значений.

По словам синоптика, 12 ноября в Санкт-Петербурге будет ветрено, но без дождя. Ветер будет дуть с юго-запада, а температура днем составит +5...+7 градусов.

«В четверг, 13 ноября, подойдет фронтальный раздел с северо-запада и начнется дождь», — отметил Александр Шувалов. Ветер усилится в порывах до 15—17 м/с, а температура повысится до +7...+9 градусов.

В пятницу, 14 ноября, ветер сменится на западный, а затем на северо-западный. К субботе, 15 ноября, температура понизится до значений, близких к 0 °С. В ночные часы по Ленинградской области не исключены заморозки: температура может опуститься до -2 градусов.