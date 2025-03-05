В РТУ МИРЭА предложили создать в банковских приложениях подраздел «Подписки»

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж выступил с инициативой обязать финансовые организации создать в своих мобильных приложениях и на официальных сайтах подраздел «Подписки». В этом разделе должна отображаться информация обо всех регулярных списаниях с карты пользователя, написал RT .

Кудж отметил, что модель регулярной оплаты за доступ к контенту стала привычной для пользователей, из-за чего они теряют внимательность при оформлении подписки. При этом количество сервисов, которые предполагают бессрочную подписку, постоянно растет.

Также он подчеркнул, что нередко пользователи сталкиваются с проблемой необъяснимых списаний со своей банковской карты на крупные суммы. Это может произойти как из-за недобросовестного поставщика услуг, который недостаточно ясно предупредил о повышении цен, так и из-за мошенников. Кроме того, некоторые поставщики услуг предоставляют бесплатные подписки на доступ к цифровому контенту, но по факту они оказываются платными.

Чтобы решить эту проблему, в РТУ МИРЭА предложили создать подраздел «Подписки» в банковских приложениях и на сайтах.