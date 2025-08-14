В Росздравнадзоре сообщили о включении инновационных лекарств в список стратегически значимых
Председатель общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев перечислил препараты, который войдут в перечень стратегически значимых. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам эксперта, список пополнят как инновационные препараты, так и те, что необходимы ежедневно в медицинских учреждениях.
«До конца этот список пока не определен, определены более-менее критерии. Мы предполагаем, что он будет состоять из двух частей», — отметил специалист.
Как пояснил Дмитриев, первую категорию составляют медикаменты, уже утвержденные правительственным решением. Вторая же группа включает препараты, оказывающие непосредственное влияние на ключевые показатели сферы здравоохранения: ожидаемую продолжительность жизни населения, уровень смертности и прочие значимые индикаторы эффективности медицинской помощи.