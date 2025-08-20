В российских лагерях отметили, что запрет на смартфоны не решит проблему их чрезмерного использования

Заместитель генерального директора детского лагеря «Салют» Александр Скорин считает, что запрет на смартфоны в детских лагерях не решит проблему их чрезмерного использования детьми. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

«Телефон сейчас как часть жизни ребенка, но мы все равно предпочитаем живое общение, взаимодействие детей, а телефон — это приятное дополнение», — добавил эксперт.

Скорин подчеркнул, что запрет на телефоны в лагере на протяжении нескольких недель не окажет значительного влияния, если дети продолжат «бесконтрольно» пользоваться гаджетами после возвращения домой.

Инициатива ограничить использование смартфонов в детских оздоровительных лагерях принадлежит депутату Татьяне Буцкой. Она направила письмо с соответствующей идеей министру просвещения Сергею Кравцову, отметив, что администрации лагерей не имеют прав для полного ограничения использования гаджетов.