В России вырос спрос на услуги ведущих мероприятий в преддверии праздников

Последние данные площадки Профи.ру демонстрируют значительный рост интереса к услугам ведущих мероприятий в России. За декабрь 2025 года наблюдался прирост спроса на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Московская столица показала меньший, но все равно положительный показатель роста — на 6%, написал Life.ru .

Профи.ру провели опрос среди профессионалов сферы развлечений, в частности дуэта ведущих Натали Горской и Александра Гора. Пара подчеркнула, что конец календарного года традиционно насыщен корпоративными праздниками, что повышает спрос на ведущие услуги. Наиболее востребованными являются мероприятия, приуроченные к финалу года, за исключением отдельных исключений, таких как профессиональный праздник Дня энергетики, отмечаемый 22 декабря.

Формат проведения мероприятий зависит от пожеланий заказчиков. Один клиент может попросить минимальное количество конкурсов, другие предпочитают активное участие гостей в играх и конкурсах. Популярный формат позднего вечера — формат «квартирника», когда ведущий исполняет известные песни под гитару, приглашая гостей присоединиться. Наряду с концертами популярны тематические дискотеки с живой музыкой и возможностью исполнять любимые композиции в стиле караоке. Это способствует созданию атмосферы единства и комфорта среди коллег.